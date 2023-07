LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Giovannini e Larsen fuori dalla semifinale nella piattaforma! Attesa per Pellacani e Bertocchi

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.03: Szombor-Murray chiude bene e con un totale di 391.55 sarà in, Silva sbaglia ed ha un totale di 344.25, eliminato 5.01: Bene Vazquez che conclude con un totale di 368.50, non sarà in, Tamai trova un buon tuffo conclusivo e sarà incon 401.50 5.00: Lukaszewicz trova un ottimo tuffo finale, totale di 358.60. Brown chiude con un totale di 351.15 4.58: Ottimo tuffo finale per Willar Valdez che chiude con 411.55, che significa finale, Eikermann chiude una gara da dimenticare con un totale di 310.70, eliminato 4.57: Flory sulleva qualche schizzo di troppo ma va in finale con un totale di 384.95, Yang scompare in acqua e con 465.95 si porta al primo posto 4.55: Kim chiude con un totale di 402.40, sarà in ...