LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | comanda il giapponese Tamai dopo la prima rotazione

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.50: Si ferma a quota 80 l’altro cinese Lian Junjie ed è quinto con lo stesso tuffo del connazionale.lano il britannico Williams e il. 8.49: Il cinese Yang Hao è terzo con 84.80 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. 8.48: Il malese Lises ottiene 73.50 con il triplo e mezzo avanti carpiato. Il coefficiente era basso (3.0). 8.46: Si porta al comando il britannico Williams con gli avvitamenti da 86.40. 8.43: 84 punti per il messicano Willars Valdez con il triplo e mezzo ritornato carpiato. 8.41: 73.60 per l’ucraino Sereda ad aprire la sua gara. 8.40: 86.40 per ilcon il triplo e mezzo ritornato ...

SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani a caccia della finale, Tocci e Marsaglia per stupire OA Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata con un'a ...