LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | comanda il giapponese Tamai dopo i primi due tuffi

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.24: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per Yang Hao (76.50). Il cinese è solamente quarto con 229.55 9.22: Super triplo e mezzo indietro carpiato per il britannico Williams (79.20) ed è vicinissimo alla vetta. 9.21: L’australiano Rousseau continua la sua eccellente semifinale, volando al comando con 243.50 9.20: Il britannico Kothari si porta al comando con 235.30. 9.18: Semifinale disastrosa per l’Ucraina, Anche Naumenko combina un disastro con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato. 9.16: Irriconoscibile l’ucraino Sereda, che sbaglia anche il triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Solo 169 puntitree praticamente qualificazione alla finale impossibile da raggiungere. 9.15: Sbaglia il! ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: alle 8.30 la semifinale della piattaforma, poi Bertocchi e Pellacani dalle 11.00 OA Sport

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata con un'a ...