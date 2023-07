LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Chiara Pellacani nona | Elena Bertocchi undicesima dopo due rotazioni

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33: Abbondante Keeney, tanti schizzi in ingresso, punteggio di 61.50, totale di 180.00 11.32: Ottimo il tuffo di Nilsson Garip che totalizza 72.00 e vola in testa a 192.50 11.31: Bene il triplo e mezzo avanti diche prova a risalire la china con un punteggio di 66.65, totale di 183.65 11.30: Doppio e mezzo indietro scarso in ingresso in acqua perche ottiene 54.00, totale di 155.65 11.29: Buon tuffo con qualche schizzo per Mew Jensen che totalizza 63.00, totale di 180.00 11.28: Leggermente scarsa in ingresso la sudafricana Vincent, punteggio di 55.80, totale di 184.80 11.27: Hernandez prosegue nella sua gara di qualità: punteggio di 64.40, totale di 188.15 11.27: Mikami, Chang, Chen nelle prime tre posizioni,...

