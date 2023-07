LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | attesa per la finale di Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi ore 11 00

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22: Vi diamo appuntamento alle ore 11.00 per ladei tre metri individuali femminile con. 10.20: Questi i qualificati per ladalla piattaforma: Lian Junjie (Chn), Cassiel Rousseau (Aus), Yang Hao (Chn), Randal Willars Valdez (Mex), Kyle Khotari (Gbr), Noah Williams (Gbr), Rikuto Tamai (Jpn), Kim Yeongtaek (Kor), Nathan Zsombor-Murray (Can), Bertrand Rhodict Anak Lises (Mas), Isaac Souza Filho (Bra), Oleksii Sereda (Ukr). 10.18: Il cinese Lian Junjie ottiene 92.50 con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato e vince la semicon 505.50 di punteggio complessivo. 10.17: Super quadruplo e mezzo avanti per Yang Hao. 94.35 per il cinese che si ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: alle 8.30 la semifinale della piattaforma, poi Bertocchi e Pellacani dalle 11.00 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata con un'a ...