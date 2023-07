LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Mohoric la spunta su Agreen | Bettiol e Trentin nei 10

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CRONACA DELLADIL’ORDINE DI ARRIVO DELLADIL’ALTIMETRIA DELLADI DOMANI CON 6 GPM 17:23 Termina qui la nostratestuale della diciannovesimadelde. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 17.22 Domani ultimo tappone sui Vosgi con ben 6 GPM da affrontare. Il nostro Giulio Ciccone si giocherà la maglia a pois che all’Italia manca dal 1992. 17.21 La classica dei GPM alla vigilia della ...