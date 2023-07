LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Mohoric beffa Asgreen sul traguardo di Poligny

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CLASSIFICA DEI GPM PER LA MAGLIA A POIS 17:15 Gruppo maglia gialla che transita ora sotto il cartello dei -2 km. LA TOP TEN DELLA 19ESIMA1- Matej(SLO, Bahrain-Victorious) 2- Kasper(NOR, Soudal-Quick Step) s.t. 3- Ben O’Connor (AUS, AG2R Citroen Team) a 4 secondi 4- Jasper Philipsen (BEL, Alpecin-Deceunink) a 39 secondi 5- Mads Pedersen (DEN, Lidl-Trek) s.t. 6- Christopher Laporte (FRA, Jumbo-Visma) s.t. 7- Luka Mezgec (SLO, Team Jayco) s.t.8- Alberto Bettiol (ITA, EF) s.t.9- Matteo Trentin (ITA, UAE Team Emirates) s.t. 10- Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) s.t. 17:09 Back-to-back diche sfuma sul più bello, a causa della rimonta ...

...un cameo autoironico di fronte a un Alec Baldwin che impersonava Bennett al Saturday Nighte ... Bennett ha continuato a lavorare in studio e ad andare inanche dopo che nel 2016 gli è stato ......in attesa del ritorno in Italia del cantante L' ultimodi Harry Syles si chiama 'Love on' ... secondo la statistica della piattaforma per treni e autobus Trainline, ilrichiamerà a Reggio ...Cosa è successo Come mai avete deciso di ritornare sulle scene, di fare un nuovo disco Nel 2003/2004 abbiamo fatto il nostro ultimo vero, quello da cui era uscito il doppio" A ...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: l'Italia spera in Bettiol e Trentin OA Sport

Ultimo ha festeggiato la fine dei live con un ep e l'inedito "Paura mai", dando appuntamento a tutti al tour 2024 ...SALMO "Summer Tour" Sabato 22 luglio 2023 MAJANO (UDINE), AREA CONCERTI FESTIVAL Ore 19.00 apertura biglietteria Ore 19.30 apertura porte Ore 20.30 Opening act YANE e RESEM BRADY Ore 21.30 SALMO live ...