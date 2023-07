LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo non concede spazio | ritmo folle 125 km all’arrivo

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CLASSIFICA DEI GPM PER LA MAGLIA A POIS 14.33 Politt viene subito risucchiato dale adesso ci prova l’italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). 14.33 Superata la prima ora di corsa. La media dei primi sessanta minuti è stata di 48,4 km/h: assurdo. 14.32 7” di vantaggio ora per Politt. 14.30 Continuano gli attacchi in: ora ci prova Nils Politt (BORA – hansgrohe). 14.29 Tra i corridori neldietro ci sono anche Peter Sagan (TotalEnergies), Emanuel Buchmann (BORA – hansgrohe), Marc Soler (UAE Team Emirates) e Victor Lafay (Cofidis). 14.27 È ancora attardato un gruppetto con circa 40 corridori. Questi si trovano a circa 45” dal plotone principale. 14.26 ...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: allungano Lutsenko e Pedersen, gruppo a 15'' OA Sport

