LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia mina vagante nella finale del libero a squadre dalle 12 30

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaad una nuova giornata di gare deidi Fukuoka nel, disciplinaquale oggi si assegnano le medaglie del. L’punta alla sorpresa in una gara dove potrebbe, se tutto dovesse andare per il verso giusto, arrivare la terza medaglia di questa spedizione in terra nipponica (già due argenti nel medaglie deltricolore, ndr). Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino, Giulia Vernice, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli ed Enrica Piccoli: questa la formazione azzurra ...

SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI PROGRAMMAARTISTICO: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ...Quindi tocca agli Azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontare l'Argentina,dalle 20 su Sky ... 5 MONDIALI tra, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento a ......Il piano Standard permette a chi lo sottoscrive di guardare contemporaneamente gli eventio i ... Articoli più letti Le frasi razziste e sessiste della telecronaca Rai dei Mondiali didi ...

Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 21 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ad una nuova giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella quale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della finale del duo libero femminile, grazie per averci seguito e buon proseguimento! 13.46 Nono posto per Linda Cerruti ...