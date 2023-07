LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | in testa c’è la Grecia | a breve l’Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 C’è l’Egitto nella vasca iridata di Fukuoka: il tema è “Warriors” per loro, così come è stato per la. 12.51 All’Australia viene assegnato un punteggio di 221.6416. 12.49 Tanto lavoro di gambe per le australiane che vanno a chiudere il programma. 12.46 Ora l’Australia, che si ispira al celebre film Avatar. 12.45 Non paga la routine agli occhi dei giudici, anche perché sono state annotate diverse penalità: lo score è di 185.0375. 12.43 Le kazake completano alcuni elementi molto difficili. Ora sono uscite dall’acqua. Attendono la valutazione dei giudici. 12.39 Entra in acqua il Kazakistan. 12.38 Il punteggio dellaè pari a 232.6396, ci sono due basemark per gli elementi ibridi. 12.35 Errore abbastanza evidente, allo tecnico, delle ...