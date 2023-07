LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | in testa c’è la Cina | Italia fuori dal podio

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.27 Non c’è un attimo di respiro. E’ il momento delle padrone di casa del Giappone. 13.26 La valutazione per le spagnole è di 249.6521: sono seconde, ma non al riparo dall’arrivo delle prossime squadre. 13.23 E’ un crescendo l’esercizio iberico: ora bisognerà capire se porterà dividendi. 13.20 Arriva la Spagna: eseguiranno la routine sulle note di “Aladin”. LA CLASSIFICA PARZIALE DEL LIBERO A SQUADRE –FUKUOKA– 329.1687– 244.1174 Grecia – 232.6396 Australia – 221.6416 Gran Bretagna – 217.1897 Kazakistan – 185.0375 Egitto – 179.6291 13.19 Lavola a 329.1687 punti: è primissima! 13.17 Le asiatiche hanno completato la loro routine, con alcuni elementi acrobatici degni davvero di nota. 13.15 ...

... sono stati invitati Fabio Scozzoli, già campione dia livello internazionale, e Leonardo ... La serata proseguirà con il concerto, alle ore 21, del gruppo Banda LargaMusic, mentre dalle 19 ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI PROGRAMMAARTISTICO: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ...SEGUI ILDELLA PARTITA PALLANUOTO MASCHILE: RISULTATI, CLASSIFICHE E TABELLONE PROGRAMMA ... GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO A FUKUOKADI FONDO, ...

LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia mina vagante nella finale del libero a squadre dalle 12.30 OA Sport

Ai Mondiali di Fukuoka il Settebello batte anche la Cina, nei tuffi Pellacani e Bertocchi fuori dal podio nel trampolino individuale 3 metri. Alle 12:30 la finale del team sincro ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ad una nuova giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella qu ...