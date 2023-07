LIVE – Musetti-Misolic 4-6 6-1 0-0 | quarti di finale Atp Bastad 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo ATP 250 di(terra battuta). Il carrarino, terza testa di serie, ha esorditomente agli ottavi. Qui ha battuto al tie-break decisivo il connazionale Matteo Arnaldi. Adessotrova l’insidioso austriaco, classificato non di molto fuori dai primi cento giocatori del mondo. Quest’ultimo, dopo aver vinto due partite nel tabellone cadetto, ha sconfitto a sorpresa il serbo Dusan Lajovic. Successivamente la vittoria in rimonta nei confronti di un altro qualificato, lo slovacco Jozef Kovalik., forte della maggiore classifica ed esperienza, partirà nettamente con i favori del ...

ATP 250 Bastad Campo centrale, quarti di finale(ITA) 4 2 Misolic (AUT) 6 1 ...Prosegue l'avventura di Lorenzon ell' ATP 250 di Bastad . Dopo la vittoria nel derby azzurro contro Arnaldi agli ottavi di finale, il carrarino torna sulla terra rossa del torneo svedese per la sfida contro l'austriaco ...SEGUI ILDI- MISOLIC PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Misolic scenderanno in campo oggi (venerdì 21 luglio) . I due giocatori sono pianificati come primo incontro ...

Diretta Bastad, Musetti-Misolic 0-1 (4-6): segui la sfida LIVE Corriere dello Sport

Dopo la vittoria nel derby azzurro contro Arnaldi agli ottavi, il carrarino torna in campo per conquistare la semifinale dell'Atp 250 ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Musetti-Misolic. Il match vale per i quarti del torneo 250 svedese ...