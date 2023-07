LIVE Italia-Spagna 4-4 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | si va ai rigori!

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:23 Gol di Aragones. 2-0, adesso è difficilissimo 23:23 Ora è pronto Aragones. 23:23 Nooooo! Ancora parata d Grau.a secco 23:22 Adesso l’eroe della serata: Andrea Malagoli 23:22 Rete del Capitano.in Vantaggio 1-0 per gli iberici 23:22 Adesso è il turno di Carbaillera. 23:21 Parata di Grau, troppo debole il tiro di Cocco 23:21 Parte l’. Giulio Cocco il primo rigorista. INIZIO CALCI DI RIGORE 23:30 Si tirerà sulla posta di sinistra, quella per intenderci della panchina azzurra. L’dovrebbe tirare per prima l’. 23:19 L’si stringe intorno a Riccardo Gnata! Il nostro portierone costretto agli straordinari questa sera. 23:18 Due supplementari con ...

A lungo impegnato in, dove ha giocato con dieci squadre diverse, Panagiotis Tachtsidis ... Ecco i principali movimenti all'estero CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEPIERRE - EMERICK ...... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docentiConosciamolo meglio CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEOKAFOR IN ARRIVO AL MILAN Un'operazione ... Sarà l'inizio della sua avventura in, lui che aveva già il nostro Paese nel destino ...

LIVE Italia-Spagna, Europei hockey pista 2023 in DIRETTA: serve l'impresa in semifinale contro le Furie Rosse OA Sport

Dopo il totale sold out delle sei date- tra Napoli e Milano- i Coldplay si preparano a fare ritorno in Italia per altre due date evento: il 12 e il 13 ...La sesta giornata dei mondiali di nuoto artistico a Fukuoka è caratterizzata dalle finali dei singoli libero maschile e femminile. La calssifica finale maschile è la stessa del… Leggi ...