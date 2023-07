LIVE Italia-Spagna 3-4 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | gli iberici passano avanti a 4? dalla fine

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3:58 Possiamo ancora sperare in un decimo fallo degli spagnoli. Ma sarà dura spingere adesso, il contropiede è dietro l’angolo. 4:15 Appunto. Latrova il vantaggio con Nil Roca, ancora una volta sulla destra, dove abbiamo fatto fatica tutta la serata. Sfortunata deviazione di Gavioli. Una serata storta. 5:02 Compagno chiede il cambio, entra Giulio Cocco. Incredibile quello che sta succedendo. Adesso è dura tenere l’inerzia della. 5:40 NON è possibile, non è possibile! Ancora una volta! Latrova ancora il pareggio dopo neanche un minuto, goal di Bargallo. E’ davvero un incubo. 5:52 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MALAGOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ...

LIVE Italia-Spagna, Europei hockey pista 2023 in DIRETTA: serve l'impresa in semifinale contro le Furie Rosse OA Sport

