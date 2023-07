LIVE Italia-Spagna 2-1 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | inizia il secondo tempo

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:10 Affamati, cattivi, concentrati. Volevamo proprio questa! Avanti così 19:20 COCCO SFIORA IL 3-1!!!!!!! Ottimo 1-2 con Gavioli ma stavolta a fare il miracolo è Grau. 20:00 Otto falli per la, l’ha retto l’urtole iberico. Adesso tocca inventarsi qualcosa. 22:12 MIRACOLO MIRACOLO MIRACOLO DI RICCARDO GNATA che sventa un tiro spagnolo sicuro di Aragones 22:22 Malagoli ci prova da lontanissimo, niente da fare. 24:20 Gavioli tenta l’angolino incrociato ma la pallina è troppo corta. Lasale a sette falli 24:30subito iper aggressiva. Strategia simile a quella dell’inizio del primo. INIZIO! FORZA ...

Conosciamolo meglio CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEOKAFOR IN ARRIVO AL MILAN Un'operazione ... Sarà l'inizio della sua avventura in, lui che aveva già il nostro Paese nel destino ...Possibile anche l'opzione dello streaming con idi Sky Go, NOW, Volleyball World Tv Sabato 22 luglio Ore 20.00- Usa . In tv: Sky Sport Summer (canale 201). In streaming: Sky Go, NOW, ...... "Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta, che si sono offerti come ... nonché le ore 7 del mattino (orario poi anticipato a causa deidi riscaldamento su Instagram),...

LIVE Italia-Spagna, Europei hockey pista 2023 in DIRETTA: serve l'impresa in semifinale contro le Furie Rosse OA Sport

La sesta giornata dei mondiali di nuoto artistico a Fukuoka è caratterizzata dalle finali dei singoli libero maschile e femminile. La calssifica finale maschile è la stessa del… Leggi ...Larissa Iapichino è la prima azzurra in gara nella serata del Meeting Herculis, nel Principato di Monaco: nel salto in lungo la attende la terza prova stagionale in Diamond League dopo i due successi ...