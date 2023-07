LIVE Italia-Spagna 1-1 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | Bargallo pareggia da tiro diretto

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:33 Gavioli con un bolide!!!!!! Occasionissima per gli azzurri. Bravi gli azzurri che adesso manovrano la pallina. 9:40 Attenzione adesso perché adesso lapuò davvero spingere a più non posso. L’deve tenere botta. 10:07 GOL! Dura ancora pochissimo la gioia degli azzurri.segna dopo una serie di finte. Si sta ripetendo l’incubo della gara di due giorni fa.1-1 10:07 NOOOOOO! Cartellino blu per Faccin.e power play. Questa è davvero una disgrazia. Ingenuità totale del nostro giocatore. 10:50 Adesso ci vuole CONCENTRAZIONE. Forza ragazzi! Crediamoci! 10:50 ...

LIVE Italia-Spagna, Europei hockey pista 2023 in DIRETTA: serve l'impresa in semifinale contro le Furie Rosse OA Sport

