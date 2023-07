LIVE Italia-Spagna 1-0 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | Malagoli sblocca il match!

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:07 NOOOOOO! Cartellino blu per Faccin. Tiro diretto e power play. Questa è davvero una disgrazia. Ingenuità totale del nostro giocatore. 10:50 Adesso ci vuole CONCENTRAZIONE. Forza ragazzi! Crediamoci! 10:50 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!IN VANTAGGIO conCHE APPROFITTA DI UNA PALLA PERSA DELLAE SEGNA IN SOLITARIA L’1-0 11:00 Gavioli appena entrato ci prova dal giro porta, nulla da fare. 11:33 Occasionissimacon Casas! Gnata fa un vero e proprio miracolo! 12:00 Cinquini ci prova da casa sua! La difesa spagnola respinge. 12:40 LASI MANGIA L’1-0! Cocco perde la pallina, su situazione di due contro uno ...

Conosciamolo meglio CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEOKAFOR IN ARRIVO AL MILAN Un'operazione ... Sarà l'inizio della sua avventura in, lui che aveva già il nostro Paese nel destino ...Possibile anche l'opzione dello streaming con idi Sky Go, NOW, Volleyball World Tv Sabato 22 luglio Ore 20.00- Usa . In tv: Sky Sport Summer (canale 201). In streaming: Sky Go, NOW, ...... "Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta, che si sono offerti come ... nonché le ore 7 del mattino (orario poi anticipato a causa deidi riscaldamento su Instagram),...

LIVE Italia-Spagna, Europei hockey pista 2023 in DIRETTA: serve l'impresa in semifinale contro le Furie Rosse OA Sport

La sesta giornata dei mondiali di nuoto artistico a Fukuoka è caratterizzata dalle finali dei singoli libero maschile e femminile. La calssifica finale maschile è la stessa del… Leggi ...Larissa Iapichino è la prima azzurra in gara nella serata del Meeting Herculis, nel Principato di Monaco: nel salto in lungo la attende la terza prova stagionale in Diamond League dopo i due successi ...