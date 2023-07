LIVE Inter-Pergolettese 7-0 | Correa | Bastoni | Calhanoglu | Dumfries | Esposito e due Lautaro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Seconda amichevole dopo l'esordio col Lugano vinto per 3-0. L'di Simone Inzaghi torna in campo nell'ultima sfida prima della...

cooling break 31' Calhanoglu! Terzo gol dell'con un bel rasoterra angolato dal limite con il destro e palla alla destra di Soncin proteso in tuffo 30' cross teso dal fondo di Dumfries LA PROBABILE FORMAZIONE:(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Fontanarosa; Lazaro, Fabbian, Agoumé, Mkhitaryan, Pelamatti; Lautaro, Correa LA CRONACA:

87' - GOOOOOOOOOOL DELL'INTER! RETE DI LAUTARO! L'argentino è scatenato e trova la tripletta, correggendo di prima intenzione con il sinistro il bel cross offerto ...85' - GOOOOOOOOOOOL DELL'INTER! RETE DI MKHITARYAN! Esposito rifinisce col tacco, Lautaro lascia correre e l'armeno non perdona con un preciso piatto destro dal ...