LIVE Inter-Pergolettese 5-0 | Correa | Bastoni | Calhanoglu | Dumfries e Lautaro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Seconda amichevole dopo l'esordio col Lugano vinto per 3-0. L'di Simone Inzaghi torna in campo nell'ultima sfida prima della...

in vantaggio! 15' sponda di Correa per la stoccata con il destro rasoterra dal limite di Calhanoglu, blocca l'attento portiere avversario 14' cross interessante dalla destra di Bisseck verso il ...Cuadrado va all'. Il Bologna accoglie El Azzouzi, Oristanio passa al Cagliari. Il Lecce ... Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEVALENTIN ...- PergoletteseLA PROBABILE FORMAZIONE:(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Fontanarosa; Lazaro, Fabbian, Agoumé, Mkhitaryan, Pelamatti; Lautaro, Correa LA CRONACA:

LIVE Inter-Pergolettese 5-0: secondo tempo con Frattesi e Cuadrado, Lautaro pericoloso La Gazzetta dello Sport

62' - Poche emozioni in questo tratto di gara: l'Inter controlla la partita con il possesso, ma non affonda con decisione. 48' - Lautaro ci prova subito: il potente destro del Toro è respito dal ...Gianluca Mancini, tramite un tentativo del suo agente Beppe Riso, potrebbe venir offerto all'Inter come dopo Skriniar. No nerazzurro nel caso ...