LIVE Inter-Pergolettese 4-0 | poker di Dumfries | poi intervallo!

(Di venerdì 21 luglio 2023)è l’incontro valido come amichevole precampionato della stagione 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Matteo Abbate. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18, si gioca ad Appiano Gentile.4-0 PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA DALL’APP FINE PRIMO TEMPO:4-0. 45? +5 Si gioca ancora, nonostante il 45? sia scaduto da oltre quattro minuti. Gran bel cross di Gosens da sinistra, sul secondo palo si inserisceche di testa fa 4-0 nonostante il tocco di Soncin. ...

Cuadrado va all'. Il Bologna accoglie El Azzouzi, Oristanio passa al Cagliari. Il Lecce ... Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEVALENTIN ...Cronaca con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- PERGOLETTESE ] RISULTATO IN DIRETTA:- PERGOLETTESE (dalle ore 18) Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla ...- PergoletteseLA PROBABILE FORMAZIONE:(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Fontanarosa; Lazaro, Fabbian, Agoumé, Mkhitaryan, Pelamatti; Lautaro, Correa LA CRONACA:

LIVE Inter-Pergolettese 3-0: Correa e Bastoni di testa, Calhanoglu dalla distanza La Gazzetta dello Sport

46' - GOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER! RETE DI DUMFRIES! L'olandese salta più in alto di tutti sul bel cross di Gosens, piegando le mani di Soncin e siglando il gol ...37' - Primo cambio per Inzaghi: dentro Fabbian, fuori Sensi. 35' - Piccolo momento di riposo per le due squadre, con l'arbitro che concede il cooling break. 31' ...