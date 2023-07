LIVE Inter-Pergolettese 3-0 | la sblocca Correa | poi Bastoni e Calhanoglu

(Di venerdì 21 luglio 2023) Seconda amichevole dopo l'esordio col Lugano vinto per 3-0. L'di Simone Inzaghi torna in campo nell'ultima sfida prima della...

Cuadrado va all'. Il Bologna accoglie El Azzouzi, Oristanio passa al Cagliari. Il Lecce ... Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEVALENTIN ...Cronaca con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- PERGOLETTESE ] RISULTATO IN DIRETTA:- PERGOLETTESE (dalle ore 18) Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla ...- PergoletteseLA PROBABILE FORMAZIONE:(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Fontanarosa; Lazaro, Fabbian, Agoumé, Mkhitaryan, Pelamatti; Lautaro, Correa LA CRONACA:

Inter-Pergolettese: venerdì 21 alle 18 in diretta su Inter TV e Inter.it Inter - News Ufficiali

20' - GOOOOOOL DELL'INTER!! RETE DI CORREA! Sugli sviluppi del corner, Bastoni spizza il pallone con il tacco e trova una deviazione che termina sulla testa dell'argentino, che sblocca ...