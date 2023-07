LIVE Inter-Pergolettese 1-0 | Correa segna dopo prima parata

(Di venerdì 21 luglio 2023)è l’incontro valido come amichevole precampionato della stagione 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Matteo Abbate. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18, si gioca ad Appiano Gentile. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA DALL’APP 21?sfiora il raddoppio! Si libera bene in area ma calcia alto con deviazione. Dal corner deviazione a campanile,si libera in maniera giudicata regolare di un avversario e di testa mette in rete.1-0! 19? GOL DIIN VANTAGGIO! 19? Soncin nega il gol a! ...

LA PROBABILE FORMAZIONE:(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Fontanarosa; Lazaro, Fabbian, Agoumé, Mkhitaryan, Pelamatti; Lautaro, Correa LA CRONACA:

1' - Fischio d'inizio: Inter-Pergolettese è cominciata. 18.02 - L'inizio dell'amichevole era in programma alle ore 18, ma le squadre entrano in campo con qualche ...