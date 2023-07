LIVE Inter-Pergolettese 0-0

(Di venerdì 21 luglio 2023) Seconda amichevole dopo l'esordio col Lugano vinto per 3-0. L'di Simone Inzaghi torna in campo nell'ultima sfida prima della...

Cuadrado va all'. Il Bologna accoglie El Azzouzi, Oristanio passa al Cagliari. Il Lecce ... Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEVALENTIN ...Cronaca con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- PERGOLETTESE ] RISULTATO IN DIRETTA:- PERGOLETTESE (dalle ore 18) Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla ...- PergoletteseLA PROBABILE FORMAZIONE:(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Fontanarosa; Lazaro, Fabbian, Agoumé, Mkhitaryan, Pelamatti; Lautaro, Correa LA CRONACA:

Inter-Pergolettese: LIVE STREAMING Inter - News Ufficiali

1' - Fischio d'inizio: Inter-Pergolettese è cominciata. 18.02 - L'inizio dell'amichevole era in programma alle ore 18, ma le squadre entrano in campo con qualche minuto di ritardo.Dopo il test ad Appiano contro il Lugano, l'Inter di Simone Inzaghi affronta alla Pinetina la seconda amichevole stagionale contro la Pergolettese ...