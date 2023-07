LIVE Inter-Pergolettese 0-0 | comincia la partita amichevole

(Di venerdì 21 luglio 2023)è l’incontro valido comeprecampionato della stagione 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Matteo Abbate. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18, si gioca ad Appiano Gentile. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA DALL’APP 1?la! 18.02 Squadre che entrano adesso in campo! L’arbitro è Luca De Angeli della sezione di Milano, assistenti Simone Asciamprener Rainieri e Daniel Cadirola. 17.55 Quasi tutto pronto per la. 17.30 Mezz’ora al calcio d’inizio di! Questa è la prima “vera” ...

Cronaca con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- PERGOLETTESE ] RISULTATO IN DIRETTA:- PERGOLETTESE (dalle ore 18) Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla ...Reijnders al Milan fino al 2028, Cuadrado va all'. Il Bologna accoglie El Azzouzi, Oristanio ... Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEVALENTIN ...- PergoletteseLA PROBABILE FORMAZIONE:(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Fontanarosa; Lazaro, Fabbian, Agoumé, Mkhitaryan, Pelamatti; Lautaro, Correa LA CRONACA:

Calciomercato LIVE 20 luglio, Osimhen verso il rinnovo: Inter, sfuma la pista Wahi Footballnews24.it

Il Burnley (Premier League) è vicino a un accordo per ingaggiare l'esterno dell'Italia Under 19 dell'Espanyol Luca Koleosho, 18 anni. Per il centrocampista ivoriano del Barcellona, i bianconeri ...Seconda amichevole ad Appiano Gentile per l’ Inter di Simone Inzaghi che dopo la vittoria sul Lugano per 3-0 affronta la Pergolettese, formazione di Serie C. Grande curiosità per vedere all’opera i nu ...