LIVE – Inter-Pergolettese 0-0 | amichevole estiva 2023 DIRETTA

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ladidel precampionato. I nerazzurri nuovamente in campo e stavolta alzano il tiro dopo la sgambata col Lugano. La sfida alla squadra di Crema che gioca in Serie C può essere considerato un test abbastanza probante a un mese dal via del campionato: appuntamento alle ore 18 di venerdì 21 luglio, chi riuscirà ad avere la meglio al Suning Training Center di Appiano Gentile. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 18 1? – Calcio d’inizio, palla alla. 17:55 – A breve le squadre entreranno in ...

Cronaca con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- PERGOLETTESE ] RISULTATO IN DIRETTA:- PERGOLETTESE (dalle ore 18) Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla ...Reijnders al Milan fino al 2028, Cuadrado va all'. Il Bologna accoglie El Azzouzi, Oristanio ... Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEVALENTIN ...- PergoletteseLA PROBABILE FORMAZIONE:(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Fontanarosa; Lazaro, Fabbian, Agoumé, Mkhitaryan, Pelamatti; Lautaro, Correa LA CRONACA:

Seconda amichevole ad Appiano Gentile per l' Inter di Simone Inzaghi che dopo la vittoria sul Lugano per 3-0 affronta la Pergolettese, formazione di Serie C. Grande curiosità per vedere all'opera i nu ...