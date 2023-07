LIVE F1 | GP Ungheria 2023 in DIRETTA | tutto pronto per la FP1 | il meteo metterà lo zampino?

Leggi su oasport

13.17 Iniziamo l'avvicinamento alla FP1 con la grande notizia di questo weekend: è tornato Daniel Ricciardo! L'australiano ha infatti preso il posto di Nyck De Vries in AlphaTauri ed èa giocarsi questa grande chance. School photo day for Danny Ric! Lookin' good, Honey Badger #HungarianGP #F1 @danielricciardo pic.twitter.com/EtxDWj8uet — Formula 1 (@F1) July 20,13.14 È risaputo come Budapest sia un tracciato dove sorpassare è difficilissimo. Dunque la qualifica è generalmente determinante, come dimostrato dai seguenti numeri: – In 16 occasioni (43,2%) il vincitore è partito dalla pole position. – In 6 occasioni (16,2%) il vincitore è partito dalla seconda posizione. – In 9 occasioni (24,3%) il vincitore è partito dalla terza piazza. – Solamente quattro volte ...