LIVE F1 | GP Ungheria 2023 in DIRETTA | tra poco le FP2 a Budapest | finalmente la pioggia cessa

16.50 Lewis Hamilton possiede il record di vittorie e anche di pole position: il "Re Nero" è riuscito a scavalcare Michael Schumacher, issandosi a quota 8. Il britannico è partito davanti a tutti nel 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020 e 2021. 16.47 Tra i team, la scuderia più vincente in assoluto aè la McLaren, impostasi in ben 11 circostanze. Tre volte con Ayrton Senna (1988, 1991, 1992) e con Hamilton (2007, 2009, 2012); in due occasioni con Mika Häkkinen (1999, 2000), mentre hanno trionfato in una singola annata Kimi Räikkonen (2005), Heikki Kovalainen (2008) e Jenson Button (2011). 16.43 Anche la Ferrari dovrà dare risposte dopo un fine settimana non semplice a Silverstone. La Rossa in Gran Bretagna è stata quarta forza dietro Red Bull, McLaren e Mercedes. 16.40 Ferrari che ...