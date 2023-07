LIVE F1 | GP Ungheria 2023 in DIRETTA | subito pioggia dopo la bandiera rossa di Perez | FP1 complicata!

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Hamilton rompe il ghiaccio e entra in pista con le intermedie. Vedremo se qualcuno lo imiterà. In questo momento lanon sembra battente e la situazione potrebbe migliorare in breve tempo. 13.52 Nei box Red Bull è arrivatoche sta parlando con Helmut Marko. Non devono essere giorni facili per il messicano, che da più parti è annunciato come “scaricabile”. Ricciardo potrebbe davvero insidiare il suo sedile. 13.50 Pista completamente bagnata al momento. Vedremo quanto dureranno le precipitazioni e se i piloti attenderanno che l’asfalto si asciughi oppure usciranno con le intermedie. 13.48 La sessione si sta rivelando più complicata del previsto. Tranessuno ha completato un giro ...

01:30 [F1] - Buongiorno a tutti cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della prima sessione di prove libere del Gran Premio d', undicesima prova del campionato 2023 di Formula 1. Red Bull con nuove fiancate, torna Ricciardo A Budapest la scuderia che si 'gioca' degli aggiornamenti importanti è proprio la regina ...12:54 GPTIMING Fan di Autosprint, inizia il GP di! Iltiming lo fissiamo bello in alto e in evidenza, ma come sempre racconteremo in diretta, minuto per minuto, tutto quello che ...... Germania, Grecia,, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Turchia e Regno ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa con ...

LIVE GP Ungheria, in diretta la giornata delle prove libere La Gazzetta dello Sport

All’Hungaroring cielo coperto e temperatura di 24 C°, macchine in pista per le F1. C’è anche Daniel Ricciardo con l’AlphaTauri, l’australiano ha sostituito l’olandese De Vries a stagione in corso.Inzia il weekend di gara dell'Ungheria con il primo turno di prove libere. Segui qui l'azione in pista con la diretta testuale ...