LIVE F1 | GP Ungheria 2023 in DIRETTA | si riparte dopo la bandiera rossa provocata da Perez

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Nel T1 la pioggia sembra già abbondante. Vediamo quando durerà. I tempi al momento sono altissimi per tutti… 13.44 Attenzione! Si segnalano gocce di pioggia lungo tutto il tracciato. 13.43 Sulla vettura diera presente anche il nuovo cambio. Tegola ulteriore per il messicano! 13.42 I piloti tornano in azione e Ricciardo è ancora il capofila. L’australiano confida in una FP1 con tanti chilometri per conoscere al meglio la sua vettura. 13.41 SEMAFORO VERDE!la FP1!! 13.39 La vettura diviene portata fuori dalla sede stradale. Vedremo se riuscirà a tornare in azione in questo venerdì. I danni sono notevoli, lato sinistro completamente ko. 13.37 Tutto quello che non doveva fare il messicano.5 gare fuori dalla Q3, ...