LIVE F1 | GP Ungheria 2023 in DIRETTA | iniziano le FP2 | Ferrari e Red Bull ancora ferme ai box

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15 Entrambe leadesso in pista con gomma gialla. 17.13 Hamilton si mette in tredicesima posizione a nove decimi da Sargeant, ma probabilmente il sette volte campione del mondo adesso sperimenterà il passo gara. 17.12 Lewis Hamilton comincia il suo primo giro con gomma media, fuori anche Carlos Sainz. 17.11 Continuano le buone risposte per la Williams: al comando c’è Sargeant e subito dietro si mette Albon, sempre con gomma morbida. 17.09 Fernando Alonso si mette in sesta posizione a quasi tre decimi da Sargeant con gomma media. 17.08 In pista invece George Russell che sta prendendo la scia di Kevin Magnussen per lanciare al meglio il suo giro. 17.07 Aggiusta il suo tempo Sargeant: 1:18.836.ai box le Rede le, ...