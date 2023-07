LIVE F1 | GP Ungheria 2023 in DIRETTA | alle 17 00 le FP2 | la pioggia darà tregua?

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Buon pomeriggio amici di OA Sport alladelle FP2 del GP d’di Formula 1. 14.37 Non ci rimane che rimandarviore 17.00 per la FP2. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 14.35 La prima ora di lavoro all’Hungaroring si può definire pressoché interlocutoria. Ci attende una FP2 che, si spera, sarà asciutta e molto più indicativa. Di sicuro l’errore di Perez rischia di avere acuito la crisi del messicano… 14.33 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 George RUSSELL Mercedes1:38.795 3 2 Oscar PIASTRI McLaren+0.359 4 3 Lance STROLL Aston Martin+1.218 3 4 Lando NORRIS McLaren+1.482 4 5 Fernando ALONSO Aston Martin+1.892 3 6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.237 47 Charles LECLERC Ferrari+2.347 4 8GuanyuZHOUAlfa Romeo+2.568 1 9 Logan ...

01:30 [F1] - Buongiorno a tutti cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della prima sessione di prove libere del Gran Premio d', undicesima prova del campionato 2023 di Formula 1. Red Bull con nuove fiancate, torna Ricciardo A Budapest la scuderia che si 'gioca' degli aggiornamenti importanti è proprio la regina ...12:54 GPTIMING Fan di Autosprint, inizia il GP di! Iltiming lo fissiamo bello in alto e in evidenza, ma come sempre racconteremo in diretta, minuto per minuto, tutto quello che ...... Germania, Grecia,, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Turchia e Regno ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa con ...

LIVE GP Ungheria, in diretta le prove libere: alle 17 la seconda sessione La Gazzetta dello Sport

Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il secondo turno di prove libere del Gran Premio d’Ungheria. Le FP1 sono state condizionate dalla pioggia che non ha permesso ai piloti di girare molto. S ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di ...