LIVE – Cagliari-Olbia 2-0 | amichevole 2023 DIRETTA

(Di venerdì 21 luglio 2023) Alle 21:00 di venerdì 21 luglio ilsfiderà l’nell’ambito del tradizionale appuntamento del Trofeo Sardegna. Nella giornata di ieri la squadra ha svolto in campo dei circuiti di reattività ed una parte dedicata alla tattica. A chiudere la sessione odierna una partita giocata su spazi ridotti. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale per fare il punto sulla condizione della rosa di Claudio Ranieri. DOVE VEDERE LA GARA PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-0 (33? Kourfalidis, 82? Pereiro) 82? Il gol di Pereiro! Luvumbo lavora bene la sfera e mette in mezzo, arriva l’uruguaiano in tap-in ed è 2-0! 79? Luvumbo prova la gran botta, palla fuori. 76? Ultimo quarto d’ora al Nespoli. 73? ...

Augello resta in Serie A al. Ranocchia all'Empoli. Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEVALENTIN CASTELLANOS alla Lazio (dal New York ...La probabile formazioni del(4 - 4 - 2): Radunovic; Zappa, Altare, Dossena, Azzi; ... solo in Sardegna, su TeleRegione(canale 88 del digitale terrestre).

