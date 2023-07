LIVE Atletica | Diamond League Monaco 2023 in DIRETTA | strepitosa Larissa Iapichino! All’ultimo salto vola 6 95 e trionfa!

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02 A breve inizierà i 400 metri ostacoli con Alessandro Sibilio. Questa la start list completa: USA ROSSER Khallifah FRA VAILLANT LudvyITA SIBILIO Alessandro FRA HAPPIO Wilfried USA ALLEN CJ BRA dos SANTOS Alison NOR WARHOLM Karsten NED SMIDT Nick 20.00 Questa la start list delin alto femminile: SLO APOSTOLOVSKI Lia FRA MENIKER Nawal GBR LAKE Morgan SRB TOPIC Angelina UKR LEVCHENKO Yuliia AUS PATTERSON Eleano UKR GERASHCHENKO Iryna AUS OLYSLAGERS Nicola UKR MAHUCHIKH Yaroslava 19.59 Ora è ufficiale!Iapichino ha vinto la gara diin lungo femminile graziedi 6.95. È il terzo successo per lei in questadopo i meeting di Firenze e ...

"Lo sport insegna ai giovani a inseguire le proprie passioni" Di: Redazione Sardegna"Come assessore dello Sport e come tempiese è per me un onore avere il Cagliari Calcio ospite a ...per ......40 - NCIS 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 -...20 - RIASSUNTO - LA RAGAZZA E L'UFFICIALE Italia 1 18:10 - BACKSTAGE RADIO NORBA CORNETTO BATTITI18:...ORE 18.05 - Adesso inizia la parte, con la squadra divisa in tre gruppi impegnata in giri di campo veloci. ORE 18.01 - Finisce l'esercizio dei rosa, che ora bevono e rifiatano. ORE 17.49 - ...

LIVE Atletica, Diamond League Monaco 2023 in DIRETTA: in gara Iapichino, Sibilio e Crippa! OA Sport

L'ultimo lancio è ancora buono ma non le consente di conquistare il bronzo nella gara vinta da Chiara Rossi con 56.26. Il primo umbro a scendere in gara è Matteo Broccoletti (Libertas Arcs Perugia) ch ...Larissa Iapichino è la prima azzurra in gara nella serata del Meeting Herculis, nel Principato di Monaco: nel salto in lungo la attende la terza prova stagionale in Diamond League dopo i due successi ...