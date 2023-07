LIVE Atletica | Diamond League Monaco 2023 in DIRETTA | Iapichino quinta dopo il secondo salto

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.12 6.66 per l’americana Burks, che si migliora con questo. 19.11 Si migliora Larissa, che realizza unda 6.72. 19.11 Iniziata la gara dicon l’asta. 19.10 Questa la classificadue salti: 1 FRA KPATCHA Hilary 6.77 2 SRB VULETA Ivana 6.72 3 JAM SMITH Ackelia 6.70 4 USA DAVIS-WOODHALL Tara 6.67 5 AUS BUSCHKUEHL Brooke 6.646 ITALarissa 6.62 7 NGR BRUME Ese 6.56 8 USA BURKS Quanesha 6.54 9 VEN ROJAS Yulimar 6.52 10 ESP DIAME Fátima 6.42 11 GBR SAWYERS Jazmin 6.42 19.10 Nullo ildella spagnola Diame. 19.09 Non si migliora la francese Kpatcha, che trova 6.47 in quest’occasione. 19.08 L’australiana BuschKuehl realizza 6.64 ...

"Lo sport insegna ai giovani a inseguire le proprie passioni" Di: Redazione Sardegna"Come assessore dello Sport e come tempiese è per me un onore avere il Cagliari Calcio ospite a ...per ......40 - NCIS 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 -...20 - RIASSUNTO - LA RAGAZZA E L'UFFICIALE Italia 1 18:10 - BACKSTAGE RADIO NORBA CORNETTO BATTITI18:...ORE 18.05 - Adesso inizia la parte, con la squadra divisa in tre gruppi impegnata in giri di campo veloci. ORE 18.01 - Finisce l'esercizio dei rosa, che ora bevono e rifiatano. ORE 17.49 - ...

LIVE Atletica, Diamond League Monaco 2023 in DIRETTA: in gara Iapichino, Sibilio e Crippa! OA Sport

Larissa Iapichino è la prima azzurra in gara nella serata del Meeting Herculis, nel Principato di Monaco: nel salto in lungo la attende la terza prova stagionale in Diamond League dopo i due successi ...È in corso la prima giornata dei Campionati italiani juniores a Grosseto con 10 titoli in palio. Alle ore 18.45 in gara la 4x100 azzurra. DIRETTA STREAMING su www.atletica.tv SEGUICI SU: Instagram ...