Le ha deliberate la giunta regionale toscana, approvando i nuovi indirizzi sul governo della relazione tra domanda e offerta delle prestazioni sanitarieGià nel gennaio scorso la Corte dei Conti aveva pubblicato dati allarmanti su fughe dei liguri verso altre regioni ed': non a caso queste due questioni sono state messe al centro della ...Vogliamo parlare delle lunghedinelle strutture Ospedaliere o nei presidi di Pronto Soccorso Vogliamo parlare di lunghi tempi di attese per fare visite specialistiche convenzionate ...

Liste di attesa, nuovi indirizzi per prescrizioni e gestione delle agende LA NAZIONE

Rapporto della Corte dei Conti 2023, i cui dati sono stati rielaborati dall’Ires Cgil, relativo al coordinamento della finanza pubblica. Vediamo, dunque, i dettagli più significativi dell’indagine ...Le richieste di visite specialistiche e prestazioni strumentali, del resto, sono aumentate in media del 28% nel periodo post-Covid come riporta una nota dell’agenzia di informazione della Regione. In ...