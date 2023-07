L’irrequietudini di Spalletti | nessun sabatico per lui

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lucianoprotagonista di una novella pastorale sull’inquietudine: il tecnico senza panchina aspetta l’occasione giusta L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre con un pezzo a firma di Giancarlo Dotto su Luciano: lo scenario la campagna toscana, in cui in un contesto molto bucolico, al limite della novella pastorale, l’allenatore ex Napoli si muove con l’irrequietezza di un giovane Holden. Il tecnico di Certaldo non sente di aver preso un anno– anzi, la definizione stessa «lo fa incazzare» – ma anzi la sua irrequietudine arriva proprio dalla prossima panchina: gli arabi lo hanno cercato, ci sono stati sondaggi in Italia e in Inghilterra. Per ora il tecnico ascolta e pensa, ma a gennaio potrebbe lasciare la campagna e tornare a sedersi su una panchina.