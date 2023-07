L’Inter ha trovato il nuovo portiere | arriva da una big europea

(Di venerdì 21 luglio 2023) Simone Inzaghi è rimasto senza alcunsta accelerando per unnumero 1 da un top club ma c’è anche una grossa occasione. Il calciomercato delpunta a portare a Milano quello che dovrebbe essere, con tutta probabilità, iltitolare della rosa allenata da Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno perso in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

ci ha messo la testa fin da subito e proprio di testa hale prime due reti di giornata, entrambe sugli sviluppi di un angolo:a prima con Correa, la seconda in anticipo firmata da ...sembra aver perso interesse per Demiral, 'certo al 101% ... che avrebbe già'accordo con'Atalanta , e gli ha ...... dall'con la formula del prestito e del contro riscatto. ...che non voglio assolutamente farmi scappare " ha sottolineato'... "Le prime sensazioni sono veramente ottime, houno splendido ...