L’infantile emancipazione delle smutandate e la mia imperdibile teoria sul bikini

(Di venerdì 21 luglio 2023) In un film abbastanza assurdo che Dino Risi girò dopo “Il sorpasso”, “L’ombrellone”, ci sono le vere immagini d’un agosto a metà anni Sessanta. Le immagini d’un mondo che ora sembra ricostruito con gli effetti speciali, se non si è abbastanza vecchi da averlo visto. La Roma deserta che attraversava Enrico Maria Salerno andando a raggiungere la moglie al mare non esiste più: le città hanno smesso di svuotarsi con Ryan Air, col turismo di massa, con gli agosti di questo secolo in cui gli unici a restare inderogabilmente chiusi per almeno sei settimane sono i lavasecco. La spiaggia di Rimini, le cui immagini mi fanno venire un attacco di panico, forse è invece ancora così, con una distesa di carne invece che di acqua. L’umanità fa un sacco di cose per me inconcepibili, ho smesso da decenni di farmi domande in merito (non posso passare la vita a chiedermi come sia possibile che v’interessi ...