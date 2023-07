L’Imu “toglie il tetto” alle case degli italiani

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia delle entrate, appena diffusi, nel 2022 il numero delle cosiddette “unità collabenti”, ovveroimmobili ridotti in ruderi a causa del loro elevato livello di degrado, è aumentato del 2,7 per cento rispetto all’anno precedente. Il dato più allarmante emerge quando si confrontano i numeri pre e post Imu: dal 2011, gli immobili ridotti alla condizione di ruderi sono più che raddoppiati, passando da 278.121 a 610.085, con un incremento del 119,36 per cento. Questa situazione ha evidenti conseguenze sulle aree in cui tali edifici insistono, creando un serio problema di degrado urbano e sociale. Si tratta di immobili, appartenenti per il 90 per cento a persone fisiche, che pervengono a condizioni di fatiscenza per il solo trascorrere del tempo o, in molti casi, in conseguenza di atti concreti dei proprietari (ad esempio, la rimozione ...