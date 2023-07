Licia Ronzulli a In Onda | Renzi in Forza Italia? Perché no?

Lui deve capire cosa vuole fare da grande, ma sono venuta qui non per parlare di Renzi ma di Forza Italia": così, senatrice e capogruppo in Senato di Forza Italia, ospite di In Onda su ...Marta Fascina è sparita dai radar. Dal giorno della morte di Silvio Berlusconi quando pronunciò poche e semplici parole per esprimere il suo dolore ('Ho perso l'amore della mia vita') si è chiusa in ...Siamo a In Onda , nello studio della trasmissione de La7 condotta da Marianna Aprile e Luca Telese . La puntata è quella di giovedì 20 luglio. Ospite in studio ecco, esponente di spicco di Forza Italia. E laragiona sul futuro del partito azzurro, ora che Silvio Berlusconi non c'è più. 'Noi stiamo ricevendo telefonate di persone che si ...

Squilla in diretta il cellulare di Licia Ronzulli: "È l'antifurto di casa, mi devo preoccupare..." La7

Roma, 21 lug. (askanews) - "Se Matteo Renzi decide di passare in maggioranza, ma perché no Se sposano il nostro programma è evidente. Noi apriamo, è entrato nel nostro partito l'onorevole Chinnici, p ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...