L’ex Whirlpool di Napoli rinasce | ecco la newco Italian Green Factory

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nasce oggi, lache gestirà il sito di via Argine per rendere la ripartenza dell’area industriale delpiù vicina. Il sito è stato acquisito da Tea Tek Group rispondendo al bando Zes che prevede, tra l’altro, il riassorbimento di tutte le lavoratrici e lavoratori ex Whirlpool. “Il nome della– ha spiegato l’amministratore di Tea Tek Felice Granisso – racchiude gli obiettivi e i valori che guidano il nostro lavoro: da un lato l’idea di riportare in Italia produzioni strategiche della filiera industriale della transizione ecologica, dall’altro la sostenibilità.vuole essere la fabbrica verde diche si occuperà di energia ...