“Legati | spogliati e picchiati” | notte di terrore per Gianluigi Donnarumma e la compagna derubati di 500mila euro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Violenta rapina nella casa dia Parigi. Lo riporta la testata Actu17, secondo cui il portiere del Psg e della Nazionale italiana sarebbe stato aggredito la scorsainsieme alla suaAlessia Elefante da un gruppo di banditi. Questi li avrebbero(come riporta Rmc Sport),di circaprima di scappare. I ladri sarebbero entrati nell’abitazione della coppia sfondando la porta intorno alle 3 del mattino, nell’ottavo arrondissement della capitale francese. Dopo l’aggressione,e Alessia si sarebbero rifugiati in un hotel poco distante prima di essere trasferiti in ospedale. Su questa vicenda è già stata aperta ...

