A parte questo, con Mercedes, Aston Martin, McLaren, sarà una lotta avvincente" , dice. La ... Non tanto per l'obbligo in sé di utilizzo di una determinata mescola (- Alternative Tyre ...Parola di Charlesa Sky Sport alla vigilia del Gp dellUngheria. SullHungaroring la Rossa si ...sperimentato per la prima volta un nuovo format di allocazione di gomme per le qualifiche (, ...Parola di Charlesa Sky Sport alla vigilia del Gp dell'Ungheria. Sull'Hungaroring la Rossa ...sarà sperimentato per la prima volta un nuovo format di allocazione di gomme per le qualifiche (,...

Leclerc, l'ATA cambierà i piani delle squadre in Ungheria Autosprint.it

Sarà una Ferrari più competitiva quella che si prepara a scendere in pista per le sessioni del GP d'Ungheria. Leclerc sottolinea i programmi differenti che i team dovranno fare con l'allocazione di go ...La speranza è quella che in Ungheria si vada meglio. La Ferrari ha questo approccio in vista del fine-settimana magiaro, round del Mondiale 2023 di F1. Sull'Hungaroring la Rossa si augura di avere del ...