Leclerc il più veloce nelle libere in Ungheria | Red Bull indietro

(Di venerdì 21 luglio 2023) BUDAPEST () (ITALPRESS) – La Ferrari di Charleschiude davanti a tutti la seconda sessione di provedel Gran Premio disul tracciato di Nepliget, a Budapest. Il pilota della rossa è stato il più, in 1'17?686, precedendo la McLaren di Lando Norris (+0?015) e la Renault diPierre Gasly (+0?232). Fuori dalla top ten le due Red: Max Verstappen ha chiuso undicesimo, per alcuni problemi alla batteria della RB19, Sergio Perez diciottesimo. Proprio Perez, nella prima sessione del mattino, disputata sul bagnato, era finito a muro, causando bandiera rossa. Fuori pista e altra interruzione anche per la Ferrari di Sainz. Davanti a tutti aveva chiuso George Russell con la Mercedes (1'38?795) precedendo la McLaren di Piastri, dietro di tre decimi, e l'Aston ...

