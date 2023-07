E' un doppio test amichevole quello che, sabato 22 luglio, il tecnico del, Roberto D'Aversa, farà sostenere ai suoi uomini nel ritiro di Folgaria. Nell'ottica di un maggiore utilizzo dei calciatori durante il ritiro ...Le probabili formazioni Sport [ 21/07/2023 ]doppia amichevole al 'Mauro Marzari' Sport [ 21/07/2023 ] I Carabinieri arrestano un 57enne per maltrattamenti nei confronti della moglie ...2023 - 07 - 11 13:59:27, tentativo per Falcone Ilvuole il ritorno di Wladimiro Falcone ... 2023 - 07 - 11 13:21:44 Milan,arriva Pulisic Il Milan è pronto ad accogliere Pulisic. ...

Lecce: domani doppio test amichevole a Folgaria Agenzia ANSA

E' un doppio test amichevole quello che domani, sabato 22 luglio, il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa, farà sostenere ai suoi uomini nel ritiro di Folgaria. (ANSA) ...Doppio impegno amichevole domani, sabato 22 luglio, per il Lecce. Mister Roberto D'Aversa, per dare spazio a tutti i calciatori presenti in ritiro in Trentino, ha programmato due test d'allenamento ...