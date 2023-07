Le teorie e le storie vere o presunte di chi ha viaggiato nel tempo

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 21 luglio 2023) Una delle domande che da sempre l’uomo si pone è se sia possibile viaggiare nel; e quasi tutti hanno fantasticato, almeno una volta, chiedendosi cosa farebbero o chi vorrebbero incontrare avendo la possibilità di tornare indietro di secoli, oppure su cosa si aspettano di trovare andando invece avanti, nel futuro. Ma i viaggi nelsono di fatto possibili? Il mondo scientifico si interroga su questo quesito praticamente da sempre, almeno da quando H.G. Wells scrisse il romanzo rivoluzionario La macchina delnel 1895. In effetti l’interesse verso i viaggi nelcrebbe proprio verso la fine del XIX secolo, quando alcuni scienziati cominciarono a portare avanti la teoria per cui ilavrebbe potuto essere visto come una dimensione, proprio come accade per lo spazio, sostenendo ...