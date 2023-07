Le sorelle Ferragni a Mykonos dettano tendenza con i colori dell’estate

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 21 luglio 2023) Francesca si sposa e leChiara e Valentinahanno impreziosito il viaggio aper festeggiare il suo bachelorette con tante proposte glam perfette per l’estate. Aper “il bachelorette” di sua sorella Francesca, Chiaranon ha rinunciato ad un guardaroba da urlo, ancor di più per un’occasione così speciale. Tutte lea rapporto hanno documentato tramite video, foto e storie Instagram il weekend lungo a, tra tramonti mozzafiato, look stylish e acque cristalline. Per non parlare dell’evento in sé: l’addio al nubilato in vista delle nozze di Francesca. Crediti: Instagram/Chiara-Valentina-Francesca– VelvetGossipE una tappa così importante per ...