Le nuove maglie da calcio sono un ritorno ai mitici anni ' 90

(Di venerdì 21 luglio 2023) Siamo nel pieno del periodo in cui vengono lanciate, in giro per l'Europa, leper la prossima stagione: aspettative alte, curiosità alle stelle, quest'anno compro la home o la away? E poi, sempre più spesso, capita di pensare: ehi, questa dove l'ho già vista? Non è frutto di allucinazione, o di un dejà-vu onirico, è semplicemente un trend che si sta imponendo sempre di più – e che sta piacendo tantissimo al pubblico. Ispirarsi adel passato –'90 su tutti – per riattualizzarle: da un lato rievoca in tifosi più o meno giovani ricordi di vecchie stagioni e di emozioni indimenticate, dall'altro è un filo diretto con la storia del club, un modo genuino per celebrare un'identità. Se prima gli omaggi erano velati e non interamente riconoscibili, ildi oggi vuole fortemente sottolineare questo ...