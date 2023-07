Le Migliori Riviste di Moda Uomo nel Mondo | Dall’Eleganza Classica all’Innovazione di Break Magazine

Leggi su citypescara

(Di venerdì 21 luglio 2023) 1. GQ (Gentlemen’s Quarterly) GQ, conosciuta anche come Gentlemen’s Quarterly, è una delledipiù influenti e riconosciute a livello globale. Fondata negli Stati Uniti nel 1931, GQ offre una miscela di stile,, cultura e lifestyle, con articoli e servizi fotografici che riflettono l’eleganzae l’avanguardia contemporanea. 2. Esquire Esquire è un’altra rivista diiconica, che ha debuttato nel 1933. Oltre alla, Esquire copre una vasta gamma di argomenti, come politica, cultura, arte e cucina. La rivista è nota per il suo approccio sofisticato e di alta qualità, che cattura l’essenza dello stile maschile moderno. 3. Men’s Health Sebbene Men’s Health si concentri principalmente sulla salute e il fitness ...