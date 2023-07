Le acque funzionali contro il caldo record | cosa sono e qual’è l’utilità

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 21 luglio 2023) Life&People.it Il grandedegli ultimi giorni sta mettendo a dura prova italiani e turisti per le vacanze estive. Con temperature che superano i 30 gradi la parola chiave è idratarsi, tanto e bene. Rintrodurre i liquidi che vengono persi continuamente, soprattutto di questi tempi con il sudore, è fondamentale per difendersi dalle ondate di calore. Ed ecco che gli italiani per bere scelgono anche le, bevande perfette per reintegrare i sali minerali persi con l’attività sportiva o con la calura estiva.e qual èdi queste bevande estive che si stanno facendo sempre più strada nellein bottiglia?? In molti le conoscono già da ...